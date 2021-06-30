الهاشمي: لن نتمكن من تحقيق اي انجاز دون خطة عمل واضحة 

2021/06/30 | 10:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المختص في شؤون الطاقة الكهربائية، سامي الهاشمي، اليوم الاربعاء، انه لن نتمكن من تحقيق اي انجاز دون خطة عمل واضحة.وقال الهاشمي في برنامج “حصاد الأيام”، انه “لن نتمكن من تحقيق اي انجاز دون خطة عمل واضحة”، مؤكدا اننا “لا نملك تعدادا للسكان يظهر لنا عدد مستخدمي الطاقة الكهربائية”.وأضاف انه “متى […]

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