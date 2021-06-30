صحف الاربعاء تولي اهتماما لموضوع تراجع تجهيز الكهرباء في ظل الحر اللاهب ..ولزيارة الكاظمي الى بروكسل

2021/06/30 | 10:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لموضوع تراجع تجهيز الكهرباء في ظل الحر اللاهب ..ولزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى بروكسل.فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد أن مباحثاته في بروكسل ستركز على تفعيل الاتفاقات التي عقدت بين العراق ودول الاتحاد الاوروبي، وبما يسهم في تجاوز العراق الأزمة الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات.واضافت الصحيفة ان رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له غادر العاصمة بغداد مساء أمس في زيارة رسمية الى مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل.وتابعت الصحيفة من المؤمل أن يجري الكاظمي سلسلة لقاءات وحوارات مع الجانب البلجيكي والاتحاد الاوروبي لتعزيز مستوى التعاون العراقي الاوروبي.وبشان ازمة الكهرباء قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان بغداد والمحافظات تشهد منذ يومين، تراجعا ملحوظا بتجهيز الطاقة لمنازل المواطنين في ظل الموجة الساخنة التي تجتاح العراق واقتراب الحرارة من نصف درجة الغليان في بعض المناطق .واشارت الصحيفة الى ان مواطنين هددوا بتظاهرات احتجاجية في حال استمرار الحكومة وعجز الوزارة عن ايجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة التي يعانون منها منذ سنوات برغم تخصيص المليارات لهذا القطاع الخدمي ، الامر الذي دعا رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر للمطالبة بإقالة وزير الكهرباء بعد اخفاقه في حل المشكلة.واضافت الصحيفة ان وكالة الاستخبارات الاتحادية احبطت محاولة تفجير برجين لنقل الطاقة بمحافظة ديالى.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان امس ان (مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة من قبل عصابات داعش), مضيفا ان (المنطقة وعرة وغير مؤمنة من قبل القوات الامنية، حيث تم تفكيك العبوات من قبل الخبراء المتخصصين).وقبل ذلك، استهدفت محطة سامراء الحرارية بصواريخ كاتيوشا بعد اسبوعين من افتتاحها.ونقلت الصحيفة عن وزارة الكهرباء في بيان قولها ان (الاستهداف الصاروخي تسبّب بأضرار جسيمة في أجزاء الوحدة التوليدية للمحطّة).وافتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فور وصوله الى محافظة صلاح الدين قبل اسبوعين محطة سامراء الحرارية .وشددت الصحيفة على تاكيدها ان (الحكومة وصلت لمرحلة جيّدة من إنتاج الطاقة الكهربائية، لكن هناك استهدافات متكررة ومقصودة لأبراج الطاقة بعدد من المحافظات، تؤثّر في ساعات تزويد المناطق بالكهرباء).من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان محافظات البصرة والنجف والديوانية وديالى قررت تعطيل الدوام الرسمي يومي الاربعاء والخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفيما تشهد محافظات اخرى اطفاءً تاما للطاقة الكهربائية بالتزامن مع حرارة الصيف اللاهب، شكا مواطنون ارتفاع اجور الامبير في المولدات الاهلية.وتابعت الصحيفة ان محافظة البصرة قررت ايضا تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها الحكومية نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة وقال المركز الاعلامي لديوان محافظة البصرة في بيان ان “محافظ البصرة وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تقليص ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ابتداءً من الاسبوع المقبل.واضافت الصحيفة وفي السياق نفسه، اعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة غدا الخميس نظرا لارتفاع درجات الحرارة..وقال المكتب الاعلامي لمحافظ النجف الاشرف في بيان ان المحافظ اعلن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة يوم الخميس 1/7/2021 نظرا لارتفاع درجات الحرارة”.في غضون ذلك، أعلن محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، تعطيل الدوام الرسمي الخميس من كل أسبوع وتقليص ساعات الدوام بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقال الشعلان في بيان: انه “نظراً لإرتفاع درجات الحرارة لنصف درجة الغليان نعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس من كل اسبوع ويعمل بالقرار الى حين إستقرار درجات الحرارة للحد الطبيعي”.واضاف الصحيفة كما اعلنت محافظات ميسان والمثنى وذي قار وصلاح الدين اجراءات مماثلة لارتفاع درجات الحرارة.وتابعت الصحيفة الى ذلك شكا مواطنون الارتفاع الكبير بأسعار امبير المولدات الاهلية، حيث وصل ببعض مناطق بغداد الى 25 الف دينار./انتهى

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