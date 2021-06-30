تحالف سائرون يطالب رسمياً رئيس الوزراء بإدارة وزارة الكهرباء بشكل مباشر

2021/06/30 | 10:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تحالف سائرون رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإدارة وزارة الكهرباء بشكل مباشر في ظل استمرار انهيار المنظومة الكهربائية.وقال النائب عن سائرون صادق السليطي ان استمرار الحلول العقيمة لازمة الكهرباء يتطلب من الكاظمي إدارة الوزارة من موقع ادنى بعد … Readmore

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