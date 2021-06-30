أسعار النفط تواصل جني مكاسبها مدعومة بانباء تراجع مخزونات الخام الامريكي

2021/06/30 | 10:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مكاسبها الصغيرة في اليوم السابق بعد أن أظهر تقرير صناعي تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، متجاوزا مخاوف التجار والمستثمرين بشأن قيود النقل في بعض البلدان مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.وارتفع خام برنت … Readmore

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