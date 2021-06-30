2021/06/30 | 10:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الاربعاء.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (30 حزيران 2021)، فان سعر الدولار جاء على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

147,000

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

146,500

147,500

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البصرة/ بورصة

147,100

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الموصل / بورصة

147,350

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اربيل / بورصة

147,350

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النجف / بورصة

147,000

وكانت اسعار صرف الدولار ليوم امس الثلاثاء:

بغداد - بورصة الكفاح

146800

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

بغداد

147,250

146,250

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرة أخرى.. أسعار الدولار ترتفع في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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