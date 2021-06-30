الاعرجي والشمري يصلان كركوك

2021/06/30 | 10:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل وفد عسكري رفيع المستوى على رأسه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأربعاء، إلى محافظة كركوك، لمتابعة إجراءات حمايةأبراج نقل الطاقة الكهربائية في المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي للأمن القومي، في بيان إن “مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، ونائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الاميرالشمري، ووكيل جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، وصلوا صباح اليوم الى محافظة كركوك“.

وبيّن أن “الزيارة جاءت لمتابعة الوضع الامني وإجراءات القطعات العسكرية والاجهزة الامنية في تعزيز الأمن وحماية الأهداف والبنىالتحتية والمنشآت النفطية ومحطات وابراج نقل الطاقة الكهربائية“.

وأضاف المكتب في بيانه أن “الوفد سيعقد اجتماعا بالحكومة المحلية لتدارس عدد من القضايا على جدول الاعمال“.

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