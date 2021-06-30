بالوثيقة .. مجلس الوزراء العراقي يجري تعديلات مهمة على بعض المناصب الحكومية

2021/06/30 | 10:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس الوزراء بتنفيذ الامر الديواني المتعلق بتكليف عادل كريم كاك أحمد بمنصب وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج، بعد نقله من وزارة الصناعة والمعان.وتضمن الأمر الديواني أيضا تكليف أحمد عبد الجبار علي الكريم بمهام منصب وكيل وزارة الصناعة والمعادن … Readmore

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