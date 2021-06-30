المثنى تقلص ساعات الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2021/06/30 | 10:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجّه محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الأربعاء، بتقليص الدوام الرسمي بدوائر الدولة في المحافظة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وقال المكتب الإعلامي لمحافظ المثنى، في بيان، إن “المحافظ أحمد منفي جودة وجّه دوائر المحافظة كافة بتقليص ساعات الدوام الرسمي، ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 30 / 6 / 2021 بسبب ارتفاع درجات الحرارة”.[…]

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