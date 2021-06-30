تقدم في الكونغرس الأميركي لاختصار إجراءات منح تأشيرات للمترجمين الأفغان

2021/06/30 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى مجلس النواب الأميركي الثلاثاء قرارا يسمح باختصار إجراءات طلب تأشيرات خاصة لبعض الأفغان بينما يتزايد القلق في واشنطن بشأن مصير آلاف المترجمين الفوريين والسائقين والمقاولين الذين قد يواجهون أعمالا انتقامية بسبب مساعدتهم القوات الأميركية في بلدهم.ويفترض أن يغادر … Readmore

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