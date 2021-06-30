إحباط عملية إرهابية بالموصل واعتقال داعشي خطير

2021/06/30 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية إعلام الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، إحباط عملية إرهابية بالموصل، لافتة إلى اعتقال قيادي خطير بداعش.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قيادة عمليات الحشد في […]

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