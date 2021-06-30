صندوق النقد يمنح السودان قرضا بـ2,5 مليار دولار ويبرم اتفاقا يخفف ديونه

2021/06/30 | 10:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر صندوق النقد الدولي الثلاثاء قرضا بقيمة 2,5 مليار دولار للسودان وأبرم اتفاقا تاريخيا مع البنك الدولي يقضي بتخفيف قدره 50 مليار دولار من ديون هذا البلد الفقير، مكرسا بذلك خروجه من عزلته المالية والسياسية الذي بدأته واشنطن مع انتهاء … Readmore

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