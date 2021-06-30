توصية رئاسية: إعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة

2021/06/30 | 10:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

أوصى رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الثلاثاء، مفوضية الانتخابات المستقلة بإعلان النتائج خلال 24 ساعة وتغطية الاقتراع عبر البث المباشر.

وذكر إعلام رئيس الجمهورية، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أن «رئيس الجمهورية برهم صالح وخلال اجتماع موسّع مع مفوضية الانتخابات، تضمّن توصيات رئاسية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة».

وتضمنت التوصيات، وفقا للبيان، أن «يتم الإعلان عن النتائج العامة للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، ويتم تغطية عملية الاقتراع والعد والفرز والنتائج العامة عبر البث المباشر في مراكز التصويت والعد والفرز».

وخلال الاجتماع ايضا، أوصى رئيس الجمهورية أن «تكون عمليات العد والفرز إلكترونية وأيضا يدوية في كل محطة انتخابية».

وأوصى بـ»منع الاستخدام غير المشروع لبطاقة الناخب القصيرة الأمد غير المحدثة بايومتريا»، مضيفا أن «الناخبين الذين يحملون بطاقات غير محدثة يتم تحديثها بايومتريا في نفس يوم الاقتراع وقبل الإدلاء بأصواتهم وتُجرى عملية تطابق بصمات وتقاطعها لكشف المشابهة».

بدورها، وجهت مفوضية الانتخابات المستقلة آخر دعوة للمرشحين المشمولين بإجراءات «المساءلة والعدالة».



وذكر مجلس المفوضين، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أن «مفوضية الانتخابات دعوتها للمرشحين المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة الواردة في الكتاب بالعدد 1827 في 13/6/2021 والمنشور في الموقع الرسمي للمفوضية، للإسراع في جلب ما يؤيد عدم شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة، وذلك من خلال كتب رسمية من الهيئة أو قرارات قضائية لغاية يوم غد الأربعاء الموافق 30 حزيران 2021».



وأردف: «وبعكسه فإن المفوضية ستلجأ إلى تنفيذ قرار هيئة المساءلة وإجراء القرعة لأرقام المرشحين تماشياً مع المواعيد المحددة للجدول الزمني للانتخابات»

في الغضون، حدد مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات مبلغ المكافآت المالية لموظفي الاقتراع.

وقال عضو مجلس المفوضين فياض ياسين حسين في تصريح صحفي إنه «تم تحديد مبلغ المكافآت المالية لموظفي الاقتراع».

وأضاف أنه «تقرر تحديد مبلغ 150 ألف دينار مع كتاب شكر من رئاسة الوزراء لموظفي الاقتراع من موظفي الدولة، ومبلغ 250 ألف دينار للطلبة الخريجين».

يشار الى أن الحكومة العراقية حددت يوم الـ10 من تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.



ومن المنتظر ان تجري في العراق في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل انتخابات مبكرة جاء قرار اجرائها تنفيذا للحراك الشعبي الذي انطلق في اواخر عام 2019 ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة والبطالة وفقدان الخدمات ورفضا للهيمنة الايرانية على مقدرات العراق .



وكان الاتحاد الاوروبي قد ارسل في شباط فبراير الماضي 6 مراقبين أوروبيين الى الانتخابات العراقية المقبلة، فيما وافق مجلس الامن الدولي على ارسال مراقبين دوليين بعناصر قوية الى الانتخابات العراقية واشار الصحاف انه «تعزيزاً للثقةِ بالعملية الإنتخابية وتحقيقاً لمشاركة واسعة في الانتخابات وضماناً للنزاهة والتنظيم فقد إعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار المرقم (2576) لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لغاية 27 أيار 2022».

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