بمتابعة الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ..القوات الأمنية تطيح بشبكات وهمية وتجار مخدرات في ميسان وبابل والبصرة

2021/06/30 | 10:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بمتابعة الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، تمكنت القوات الأمنية من الإطاحة بشركة وهمية تبيع عاملات أجنبيات في بغداد والقبض على عدد من المتهمين بالمخدرات في عدة محافظات.



وأعلنت مديرية الإقامة القاء القبض على مخالفين يحملون جوازات سفر مزورة في شركة وهمية تبيع العاملات ببغداد. وذكر بيان للدائرة أنه «من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات، تمكنت مديرية الإقامة التابعة الى مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة من القاء القبض على 9 مخالفين لقانون الإقامة بينهم 7 اجنبيات يحملن جوازات سفر مزورة داخل إحدى الشركات الوهمية التي تعمل بالمتاجرة وبيع العاملات الهاربات من الدور في منطقة الكرادة ببغداد». وأضاف أن «هذه العملية جاءت بالتعاون والتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض ومفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومفارز جهاز المخابرات الوطني، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً». كما القت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على عدد من المتهمين بالمخدرات بعدد من محافظات البلاد.



وذكرت في بيان: انه تم ضبط مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات تستخدم للتعاطي بحوزة المتهمين في ذي قار، والبصرة، وبابل، وميسان.



واوضحت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ان مديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية استمرت ولليوم الثاني على التوالي من خلال قسم الصحة العامة في المديرية وبالتعاون مع قسم الادارة والخدمات في مقر وكالتنا حيث تم اجراء الحملة الثانية (لاعطاء لقاح مرض فيروس كورونا) (والمرخصة عالمياً من منظمة الصحة العالمية) للضباط والمنتسبين والموظفين في مقر وكالتنا وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم من مخاطر الاصابة بفايروس كورونا (كوفيد-١٩) حيث تم اخذ اللقاح وتدقيق حالاتهم الصحية للحفاظ على سلامتهم وتنظيم بطاقة اللقاح المعدة لهذا الغرض .

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