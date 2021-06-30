ميركل تتمسك بالحوار مع روسيا: الصمت لن يحل المشكلات

2021/06/30 | 10:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن إجراء الاتحاد الأوروبي محادثات مع روسيا سيكون مفيدا فيما يتعلق بعدد من القضايا، لاسيما إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجمات الإلكترونية ليست أساسا لعلاقات مثمرة.



وأضافت ميركل أمام مشرعين ألمان وفرنسيين خلال اجتماع عبر الإنترنت حضره رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس «هنا، أعتقد أن من الأفضل ألا نكتفي بالتحدث فيما بيننا، ولكن أن نواجه أيضا الرئيس الروسي بهذه الأمور ونقول إنه ‘لا يمكن أن يحدث تعاون مثمر على هذا الأساس».



ورفض قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة اقتراحا فرنسيا-ألمانيا بعقد قمة مع روسيا، خلال اجتماع قمة الأسبوع الماضي في بروكسل.



وقالت ميركل «العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ليست جيدة بالفعل في الوقت الراهن، لكن حتى إبان حقبة الحرب الباردة، كان الناس يتحدثون مع بعضهم البعض، لذلك أعتقد أن الصمت لا يؤدي إلى حل المشكلات».



وذكرت أن قادة الاتحاد الأوروبي حددوا القضايا التي يريدون معالجتها مع روسيا، وكلفوا مسؤولين ببحث التصورات والظروف التي يمكن بموجبها المضي قدما في المحادثات مع موسكو.



وقالت «هذا معناه أننا اتخذنا خطوة للأمام لكننا لم نبلغ هدفنا بعد».

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