2021/06/30 | 10:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق سكان "جفعات أفيتار" على تسوية لخروجهم من النقطة الاستيطانية غير القانونية الواقعة في الضفة الغربية بالقرب من نابلس.

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