لجنتا الطاقة والنزاهة النيابيتان تقرران استضافة وزير الكهرباء لمناقشة تردي واقع الكهرباء

2021/06/30 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قرر مجلس النواب، مناقشة تردي واقع الكهرباء مع وزير الكهرباء والكادر المتقدم في وزارة الكهرباء.

وقال مصدر لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "لجنتي الطاقة والنزاهة النيابية ستناقش اليوم في القاعة الدستورية مع وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة تردي واقع الكهرباء".

وأضاف أن "هذه اللجنة قد تقرر استضافة الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء خلال جلسة البرلمان المقبلة في حال عدم اقتناعها باجوبة الوزارة".

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