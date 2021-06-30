وزارة النفط تقرر زيادة حصة المولدات السكنية من وقود الكاز

2021/06/30 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، زيادة حصة المولدات السكنية من وقود الكاز إلى 30 لتر لكل KVA.

وقال وكيل مدير عام شركة توزيع المنتجات الوطنية، حسين طالب، في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "استناداً إلى توجيهات وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل بخصوص زيادة حصة المولدات السكنية ، تم الايعاز الى جميع الهيئات والفروع في جميع المحافظات بتجهيز المولدات السكنية بوقود الكاز بكمية ٣٠ لتر لكل KVA بدلاً من ٢٥ لتر لكل KVA بهدف زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي".

ودعت الشركة اصحاب المولدات السكنية لمراجعة منافذ التجهيز لاستلام الحصة الجديدة المقررة .

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