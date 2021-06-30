التخطيط: 4000 عشوائية في العراق يسكنها 3،5 مليون مواطن

2021/06/30 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة التخطيط عن وجود 4000 عشوائية يسكنها 12 % من سكان العراق بواقع 3 ملايين ونصف المليون نسمة، مبينة أن الحل لهذه الشريحة يكمن في إقرار قانون العشوائيات الذي يضع الحلول لهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "هناك عملا من قبل الوزارة لإجراء مسح شامل لجميع العشوائيات في البلاد حتى يتم الوقوف على واقع هذه الشريحة والإجابة على العديد من الأسئلة بشأنهم ومعرفة اوضاعهم ونسبة الفقر الموجودة وغيرها"، وفقاً لـ"الصباح".

وأضاف: "تم استكمال متطلبات هذا المسح، ولكن لم يتم تحديد موعد له ولكنه سيكون خلال هذا العام"، مشيراً الى ان "ترقب قانون العشوائيات أخر إجراء مسح الوزارة، كونه يعالج المشكلة ويضع الحلول والغطاء القانوني لجميع المعالجات التي تخص هذه الشريحة"، مؤكداً أن "تأخر إقرار القانون يؤخر المعالجات".

وتابع الهنداوي: "لن تكون هناك أية إجراءات قبل إقرار القانون كونه يحدد و ينظم الضمانات لهؤلاء الناس الساكنين هذه المناطق، حيث لا يمكن للحكومة هدم العشوائيات بدون بدائل إما من خلال تمليك الأرض لساكنيها متجاوزة على التصميم الأساس، أو إعطائهم قطع أراض غيرها، وجميعها معالجات ضمن القانون المرتقب".

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