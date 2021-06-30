النفط تقرر زيادة حصة المولدات السكنية من الكاز

2021/06/30 | 10:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، زيادة حصة المولدات السكنية من وقود الكاز، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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