وزير الصحة الإيراني يعلن منح الترخيص الطارئ للقاح باستور محلي الصنع

2021/06/30 | 10:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الاربعاء، عن منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح “باستور” محلي الصنع.وقال نمكي في تصريح له خلال زيارته التفقدية لمشروع دمج خدمات الطب الايراني في نظام الشبكة في المركز الصحي بمدينة اردكان في محافظة يزد وسط إيران، إنني “أبشر الشعب الإيراني العزيز من اردكان […]

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