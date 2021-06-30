الانيق يعول على موقعة النفط للهروب من شبح الهبوط

2021/06/30 | 10:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عماراكد مدير المكتب الاعلامي لنادي الطلبة رياض هادي، ان مواجهة فريق النفط تعد بوابة للابتعاد عن المراكز المتأخرة مشيراً الى ان جميع المباريات القادمة تعتبر مفصلية ومهمة للفريق من اجل البقاء في دوري الكبار .وقال هادي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء إن" مبارة النفط تعتبر بوابة الذهاب بعيدا للابتعاد عن تذيل الترتيب، خصوصا وان المركز الثامن عشر لايليق بسمعة وتاريخ النادي العريق "، لافتاً الى ان" المواجهات الخمس الاخيرة تعد مباريات مفصلية ومهمة من اجل البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز ".واضاف هادي ان" الجهاز الفني كان يعول كثيراً على المباريات السابقة لتحقيق نتيجة طيبة وبتالي يكون الفريق خارج حسابات الهبوط في الموسم المقبل"، مبينا ان" اقرب الفرق التي تتقدم الطلبة في المراكز تبتعد عنه بنقطتين، لذا فان مباراة النفط هي بمثابة طوق النجاة للهروب من المراكز المتاخرة ".واوضح هادي ان " الفريق يعاني في كل مهمة من كثرة الغيابات سواء كان بداعي الاصابة اوالحرمان، وشهدت مباراة الشرطة غياب اللاعب امير صباح بسبب الحرمان لحصوله على بطاقتين صفراء، وسوف يكون متواجدا اليوم امام النفط ولكن اللقاء سيشهد غياب عنصرين مهمين وهما مهاجم الفريق وكاع رمضان وكرارمحمد بسبب الحرمان ". مشيرا الى ان " فريق الطلبة يمر بفترة عصيبة ومعاناة كبيرة من الجانب المادي والجانب الفني ، ولكن هنالك امل بتقديم مستوى يليق باسم النادي وجماهيره المساندة له على في كل مراحله من اجل العودة الى الوضع الطبيعي والمنافسة من جديد على الالقاب والبطولات".ويلتقي فريق الطلبة في تمام الساعة التاسعة والنصف بضيفه النفط على ملعب الشعب الدولي، في مباراة لحساب الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي.

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