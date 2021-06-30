لبحث عدة ملفات.. الاعرجي يترأس وفدا امنيا خلال زيارته لكركوك

2021/06/30 | 10:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصل وفد أمني برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاربعاء، إلى كركوك لمتابعة الوضع الامني واجراءات القطعات العسكرية في المحافظة.

وقال المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان له، اليوم (30 حزيران 2021) إن "وفدا امنيا برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي وعضوية نائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ووكيل جهاز الأمن الوطني حميد الشطري وصلوا إلى كركوك لمتابعة الوضع الامني واجراءات القطعات العسكرية والأجهزة الامنية في تعزيز الامن وحماية الاهداف والبنى التحتية والمنشآت النفطية ومحطات وابراج نقل الطاقة الكهربائية".

واضاف أن "الوفد سيعقد اجتماعا بالحكومة المحلية لتدارس عدد من القضايا على جدول الأعمال".

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