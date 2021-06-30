الدولار يتذبذب مناطقيًا.. ارتفاع في محافظات وانخفاض في أجزاء أخرى من البلاد

2021/06/30 | 10:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في إقليم كوردستان.

وسجلت، بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد اليوم، 146950 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء 146800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 146500 دينار لكل 100 دولار.

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