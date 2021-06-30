روسيا “ترفض بشكل قاطع” تعيين وزير ألماني سابق ممثلا دوليا أعلى في البوسنة

2021/06/30 | 10:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أن موسكو “ترفض رفضا قاطعا” تعيين وزير ألماني سابق في منصب الممثل الدولي الأعلى للبوسنة الذي جرى في أيار/مايو الماضي.وكان مجلس تطبيق اتفاقات السلام التفاوضية في … Readmore

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