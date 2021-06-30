تعرف على المحافظات التي عطلت وقلصت ساعات الدوام في مؤسساتها

2021/06/30 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مجموعة من المحافظات في البلاد، تعطيل وتقليص ساعات الدوام الرسمي في دوائرها ومؤسساتها بسب الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة، وبشكل غير مسبوق.

واعلنت محافظتا البصرة وديالى، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، فيما قررت حكومة البصرة تقليص الدوام في الايام الباقية، ليبدأ من الساعة 8 صباحا إلى 12 ظهراً".

وعلى السياق ذاته اعلنت حكومة النجف، تعطيل الدوام الرسمي لكل دوائر ومؤسسات المحافظة ليوم الخميس المقبل، فيما اصدرت محافظة الديوانية قراراً عاجلاً بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس من كل إسبوع ، لحين إستقرار درجات الحرارة للحد الطبيعي، مشيرة الى تقليص ساعات الدوام الرسمي لبقية أيام الإسبوع حيث يبدأ الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار.

الى ذلك، أعلنت محافظتي كربلاء وبابل، تقليص ساعات الدوام، من اليوم الأربعاء، ليكون من الساعة الثامنة صباحا الى الواحدة ظهرا".

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