2021/06/30 | 11:11 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأربعاء 30 يونيو 2021 | 11:07 صباحاً | عدد القراءات : 5

ذي قار..



لاول مرة قرعة اختيار ارقام مرشحي الانتخابات ستجرى في المحافظة

اعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار عن موعد اجراء قرعة ارقام المرشحين والتي ستقام في المحافظة لاول مرة .

وذكر مدير المكتب قاسم زوري لوسائل إعلام محلية ان قرعة ارقام المرشحين للانتخابات البرلمانية ستجرى داخل المحافظة وهذه لاول مرة تحصل عكس بقية الانتخابات الماضية التي كانت تقام في بغداد لكل محافظة.

واشار الى ان موعد القرعة سيكون في الخامس من تموز المقبل بحضور المرشحين انفسهم وممثلي الاحزاب المشاركة وعدد من الضيوف.

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