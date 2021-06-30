محافظ واسط يوجه تحذيرين للحكومة يتعلقان بالكهرباء

2021/06/30 | 11:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط / المركز الخبري الوطني وجه محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الأربعاء، تحذيرين الى الحكومة ووزارة الكهرباء يتعلقان بأزمة الكهرباء.وقال المياحي خلال مؤتمر صحفي لحكومته المحلية حول أزمة الكهرباء في المحافظة، وحضره مراسل “المركز […]

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