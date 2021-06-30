2021/06/30 | 11:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان بيانا حول التصريحات الاخيرة التي اشارت الى ان الطائرات التي قصفت قوات الحشد الشعبي انطلقت من مطار اربيل .

وقال جوتيار عادل خلال التوضيح: صرّح المدعو أحمد المكصوصي، وهو أحد مسؤولي ميليشيا كتائب سيد الشهداء، بأن الطائرات الأمريكية التي استهدفت الميليشيات انطلقت من مطار أربيل الدولي.

واضاف: وإذ نرفض هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، فإننا نعدّها ادعاءات عارية عن الصحة، بينما الحقيقة هي عكس ما افتراه، وإن الهجمات التي استهدفت أربيل نفذتها ميليشيات خارجة عن القانون، وما زعم به هذا الشخص له دلالات سيئة جداً.

وتابع: إن ادعاءات المكصوصي تثبت وبالدليل القاطع، بأن أي هجمات محتملة يمكن أن تطال أربيل، هي من أفعال الجهات التي ينتمي اليها المكصوصي ومن هم على شاكلته، وإن ما لفّقه ليس سوى ذريعة حاكوها سلفاً للاعتداء على أربيل.

PUKmedia دائرة الاعلام والمعلومات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة اقليم كوردستان تنفي تصريحا حول استهداف الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة اقليم كوردستان تنفي تصريحا حول استهداف الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).