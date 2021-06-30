2021/06/30 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى اتحاد الأدباء والكتاب في كربلاء

المقدسة الشاعر الدكتور علي الفتال

الذي توفي صباح امس الثلاثاء بعد صراع

مع المرض عن عمر تجاوز 85 عاما ويعتبر

الفتال من اشهر الشعراء الرواد

والباحثين بكربلاء

و قال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد ادباء وكتاب كربلاء ينعى الدكتور علي الفتال) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد ادباء وكتاب كربلاء ينعى الدكتور علي الفتال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).