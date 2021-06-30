كربلاء تقلص عمل الدوام الرسمي بسبب موجة الحر وازمة الكهرباء

2021/06/30 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير مكتب محافظ كربلاء المقدسة عن

تقليص الدوام الرسمي في دوائر المحافظة

كافة اعتباراً من اليوم بسبب الارتفاع

الحاصل في درجات الحرارة.

وصرح الدكتور احمد عبد المهدي لوكالة

نون الخبرية ،ان " تقليص

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