العراق أمام أمل بانخفاض “مؤقت” للحرارة.. ورياح شديدة الجفاف والسخونة في الطريق

2021/06/30 | 11:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يقف العراق أمام يومين من الموجة الساخنة على امل ان تنخفض درجات الحرارة مؤقتًا قبل ان تعود للارتفاع مجددًا الاسبوع الماضي.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، في ايضاح اطلعت عليه “يس عراق”، إن “الرياح تستمر مابين ساكنة وجنوبية شرقية ورطبة ليلا يومي، الاربعاء والخميس”.

واضاف انها “تتحول صباح او فجر الجمعة الئ الاتجاه الشمالي الغربي وتكون شديدة الحرارة وجافة، وتنتهي معها موجة الرطوبة ان شاء الله تعالى”.

وبين انه “اعتبارا من يوم الجمعة تبدآ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي في كافة مدن البلاد ، وتعود لمعدلاتها خلال الاسبوع المقبل ، والرياح تهب من الاتجاه الشمالي الغربي طوال الاسبوع”.

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