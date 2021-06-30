الرافدين: توزيع بطاقات الرواتب داخل الوحدات العسكرية في بغداد

2021/06/30 | 11:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في وحداتهم العسكرية في بغداد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، انه “تم توزيع الماستر كارد على المنتسبين عبر اللجان الجوالة التي تم تشكيلها”.ودعا البيان، “المنتسبين إلى عدم مراجعة فروع المصرف”، مبيناً أنّ “اللجان المختصة مهمتها إيصال الماستر كارد […]

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