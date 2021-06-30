2021/06/30 | 11:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الاعلام الامني، عن تمكن وكالة الاستخبارات من ضبط وكر لعناصر "داعش" يحتوي عبوات واحزمة ناسفة في بابل.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 حزيران 2021)، انه "من خلال العمليات الاستباقية وتفعيل الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا النائمة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط وكر للارهابيين والعثور على كدس عتاد بداخل مزرعة تعود لاحد الارهابيين الهاربيين يحتوي ٦عبوات ناسفة و٣ احزمة ناسفة وقنابر هاون ومتفجرات اخرى وكتب تحرض على التطرف".

واشار البيان الى ان "هذا الوكر يعد منطلق لعملياتهم الإرهابية تم رفع المواد المضبوطة أصولياً من قبل الاجهزة المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية: الاستخبارات تضبط أحزمة ناسفة وعبوات ومتفجرات و’كتب تطرف’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلية: الاستخبارات تضبط أحزمة ناسفة وعبوات ومتفجرات و’كتب تطرف’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).