صندوق النقد يقلل من ديون السودان ويمنحه قرضا بـ2.5 مليار دولار 

2021/06/30 | 11:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 2.5 مليار دولار للسودان وأبرم اتفاقا تاريخيا مع البنك الدولي يقضي بتخفيف قدره 50 مليار دولار من ديون هذا البلد الفقير، مكرسا بذلك خروجه من عزلته المالية والسياسية الذي بدأته واشنطن مع انتهاء عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

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