القبض على 4 متهمين بحيازة وتعاطي المخدرات في ذي قار وواسط

2021/06/30 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، القبض على 4 متهمين في محافظتي ذي قار وواسط.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها ألقت القبض على 4 متهمين في محافظتي ذي قار وواسط"، مشيرة الى انه "ضبط بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة، إضافة إلى أدوات تستخدم للتعاطي".واشارت المديرية الى، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام المادة(28) مخدرات".

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