مسلسل - أرض محرمة - يروي حكاية الثائرات الجميلات وتصديهنً لجرذان داعش - علي المسعود

2021/06/30 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود (No man s land)حملت المقاتلة الكردية السلاح وتوجهت إلى جبهات القتال منذ الأيام الأولى دفاعا عن المدن والقرى الكردية في مواجهة "النصرة" و"داعش"، وفي مدينة عين العرب بالذات سجلت المقاتلة الكردية شجاعة نادرة وبسالة قتالية عالية المستوى، ما دفع بأحد قتلة “داعش” إلى قطع رأس إحدى المقاتلات إنتقاما .



المقاتلات الكرديات على جبهات القتال كما في الخطوط الخلفية بتن مدعاة للفخر والاعتزاز، ويتناقل الكر ......





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