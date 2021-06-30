ثورةُ فستان - فاطمة ناعوت

2021/06/30 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت في ألبوم صور العائلة، لقطاتٌ جميلة لأمي وخالتي وجَدتي، في فساتينَ أنيقةٍ كالتي نشاهدها في أفلام “الأبيض والأسود”.



كانت البناتُ في فساتينهن يُشبهن الفراشات، كأنهن باليريناتُ رشيقاتٌ لا يمسسن الأرضَ بأقدامهن، بل يطرن خفيفاتٍ فيكدن يلمسن السماءَ بأطراف أناملهن.



ربما لهذا نحبُّ أفلام زمان؛ حيث المجتمعُ راقٍ والبشرُ متحضرون، والألسنُ نظيفةٌ لا تعرف إلا المعاجمَ المهذبة، والبناياتُ أنيقةٌ منسّقة، والشجر ......





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