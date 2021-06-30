أم عراقية مقدامة ومنتفضون بواسل وشعب أبي - كاظم حبيب

2021/06/30 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب ليست السيدة المقدامة أم إيهاب هي المرأة العراقية الأولى التي تحمل رمزياً نعش ابنها على كتفيها وهي تطالب بدمه ودم كل شهداء انتفاضة تشرين الأول 2019 وعمليات اغتيال الناشطين من قبل حكام العراق وقتلته ومن الميليشيات الولائية القاتلة وغيرها، فقبل ذاك، وفي ثوة العشرين، حملن نساء الوسط والجنوب وعموم العراق أسماء شهداء ثورة العشرين في قلبوهن ونعوشهم على اكتافهن وهن يطالبن بدماء الشهداء من قتلتهم، من قوى ا ......





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