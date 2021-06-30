2021/06/30 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، إن الاتفاق النووي أثبت أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، مضيفا ” لم ولن نسعى لحيازة السلاح النووي، والاتهامات الموجهة لنا باطلة”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني: لم ولن نسعى لحيازة السلاح النووي والاتهامات الموجهة لنا باطلة المركز الخبري الوطني.

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