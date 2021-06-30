2021/06/30 | 11:42 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 30 يونيو 2021 | 11:38 صباحاً

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الاتحاد الاوروبي يصدر بيانا حول اصدار احكام بحق 5 صحفيين ونشطاء في اربيل

اصدرت بعثة الاتحاد الاوروبي، الاربعاء، بيانا بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي في العراق بشان صدور احكام بحق 5 صحفيين ونشطاء في اربيل .



وذكر البيان، انه في 27 حزيران / يونيو 2021، قررت محكمة النقض في اربيل التمسك بالسجن لمدة ست سنوات ضد خمسة صحفيين وناشطين.



واضاف: يرغب وفد الاتحاد الاوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في العراق في التذكير ببياناتها السابقة بشان مسالة 10 ايار / مايو 2021.، وهم يتشاركون القلق الشديد الذي اعربت عنه بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق في تقريره المشترك لعام 12 ارجو الا تحترم معايير المحاكمة العادلة الاساسية اثناء جلسات الاستماع.



وتابع: شملت المخاوف بشكل خاص ادعاءات بالتعذيب وعدم اطلاع الدفاع على ملف القضية فضلا عن الضغط السياسي حول القضايا.



وبين: الاتحاد الاوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في العراق تشجع سلطات اقليم كردستان على النظر في التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق / مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان، وخاصة ما يتعلق منها بالمضايقات والتخويف والانتقام ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان والناشطين ضمان عدم استخدام القانون الجنائي كاداة للحد من حرية التعبير.



واشار الى انه يرغب الاتحاد الاوروبي في التذكير بان حرية التعبير وحرية وسائل الاعلام والقضاء المستقل تشكل مكونات اساسية للديمقراطية.

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