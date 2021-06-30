مؤشرات غير ايجابية عن طقس العراق.. هذا ما ستشهده البلاد

2021/06/30 | 11:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير حالة الطقس، الاربعاء، إلى استمرار معدلات الحرارة في الارتفاع لتتجاوز 50 درجة في وسط وجنوب البلاد.

وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في منشور له على فيسبوك تابعه NRT عربية، (30 حزيران 2021)، ان "البلاد ستشهد أجواء لاهبة بارتفاع كبير لدرجات الحرارة في عموم البلاد،

وتصل درجات الحرارة في مناطق الوسط والجنوب إلى 51 درجة مئوية، وفق الراصد".

واضاف العلي، ان "ارتفاع درجات الحرارة سيستمر خلال يوم الخميس والجمعة، باستثناء انخفاض طفيف في المناطق الشمالية والغربية".

واوضح، ان "الرياح ستكون جنوبية خفيفة السرعة في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط وبعض مناطق الوسط، و شمالية في باقي المناطق الشمالية والغربية تتحول إلى شمالية غربية في المناطق كافة صباح الخميس".

واشار العلي، الى ان "الرياح تتحول إلى شمالية غربية خلال يوم الجمعة والسبت، ما يجعل الإحساس بالحرارة أقل من الأيام السابقة"، مبينا ان "درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الصيفية المعتادة خلال الأسبوع القادم مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة".

N.A

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