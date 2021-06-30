أوبك+ تتوقع اختلالا في سوق النفط بعد نيسان 2022

2021/06/30 | 11:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفاد تقرير سري، اليوم الأربعاء أن لجنة تابعة لـ”أوبك+” حذرت من “عدم يقين كبير” وخطر حدوث اختلال محتمل في سوق النفط العالمية بعد نيسان 2022.بحسب وكالة “رويترز”.وأظهر التقرير […]

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