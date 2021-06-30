النزاهة: صدور أمر استقدام لنائب حالي بتهمة فساد تتعلق بمبلغ يصل الى 400 مليون دينار

2021/06/30 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هيئة النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة صدور أمري استقدام بحق مسؤولين مَحَلِّيَّيْنِ سابقينِ، أحدهما كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق، على خلفية قضية اختلاس واضرار بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت ان قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر استقدامٍ بحق رئيس مجلس المحافظة الأسبق وهو عضو في مجلس النواب الحالي، في قضية التَصَرُّف برواتب المُوَظَّفِين بمجلس المحافظة ومجالس الأقضية والنواحي التابعة له من الذين كانوا داخل مدينة الموصل خلال فترة سيطرة داعش عليها، مبينة ان مجموع تلك الرواتب شهرياً يبلغ اربع مئة مليون دينار تم التَصَرَّفَ بها خلافاً للتعليمات، في حين أصدرت المحكمة أمر استقدامٍ آخر بحقِّ أحد الضباط في مديريَّة شرطة المحافظة؛ على خلفيَّة وجود فساد مالي تمثل بمغالاةٍ في الأسعار وتقديم وصولاتٍ وعروض وهميَّةٍ وغير مسجلةٍ في غرفة التجارة للعقد الخاص بتأهيل مرأب العجلات في مقر مديريَّة شرطة نينوى.

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