الزراعة: تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ24 منتجا محليا

2021/06/30 | 12:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، عن وضع خطط للحد من ارتفاع الاسعار، فيما اعلنت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ24 منتجا محليا.وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في تصريح صحفي، ان “الوزارة وضمن سياستها الزراعية سعت الى اعادة مسار القطاع الزراعي لمسارات موضوعية وفق خطط واستراتيجيات محددة لتحقيق اهداف السياسة الزراعية في العراق”، […]

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