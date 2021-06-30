وفد رفيع في كركوك لمتابعة الاوضاع الامنية

2021/06/30 | 12:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد امني رفيع برئاسة مستشار الامن القومي، يوم الاربعاء 30/6/2021، الى محافظة كركوك لمتابعة الاوضاع الامنية.

وقال مصدر مطلع لـPUKmedia: ان وفدا امنيا برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، وصل الى محافظة كركوك وتم استقبال الوفد من قبل محافظ كركوك وكالة وقائد العمليات.

وقال مروان العاني مدير اعلام محافظة كركوك لـPUKmedia: ان زيارة الوفد تأتي لمتابعة الاوضاع الامنية وتعزيز التنسيق الامني والعسكري والاستخباراتي بالاضافة الى موضوع حماية المحطات والابراج الكهربائية من العمليات الارهابية.

PUKmedia خاص- محمد احمد/كركوك

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