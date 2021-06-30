كتلة الاتحاد الوطني تستمر في خدمة محافظة كركوك

2021/06/30 | 12:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بجهود كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، تقرر توفير الكاز الى المولدات الاهلية في محافظة كركوك بشكل خاص وباقي المحافظات بشكل عام بسبب موجة الحر التي يشهدها العراق.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الماس فاضل خلال تصريح خاص لـPUKmedia: خلال أستضافة مجلس النواب لوزير النفط احسان عبدالجبار طلبنا منه توفير مادة الكاز للمولدات في محافظة كركوك بشكل خاص والمحافظات الاخرى بشكل عام بسبب موجة الحر الشديدة التي يشهدها العراق.

واضافت: ان وزير النفط وعد بزيادة انتاج الكاز وتوفير حصة اكبر لمحافظة كركوك لانها محافظة نفطية ويجب ان يكون انتاجها لخدمتها وخاصة خلال الاشهر المقبلة.

واوضحت: ان زيادة حصة كركوك من مادة الكاز سيساهم في تقليل الثقل الذي يقع على كاهل المواطنين وخاصة مع خفض سعر المولدات الاهلية.

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PUKmedia خاص

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