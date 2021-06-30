2021/06/30 | 12:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه إيران تحديات اقتصادية ملحة في عهد الرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي، على خلفية العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ليست العقوبات فقط".. سياسة تثبيت الأسعار تشل الاقتصاد الإيراني ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ليست العقوبات فقط".. سياسة تثبيت الأسعار تشل الاقتصاد الإيراني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).