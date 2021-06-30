معالجة مخلفات حربية في منطقة البلديات ببغداد

2021/06/30 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن خبراء مكافحة متفجرات صقر بغداد قاموا بمعالجة مخلفات حربية في منطقة البلديات بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، انه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات صقر بغداد يفيد بوجود اجسام غريبة في منطقة البلديات وقرب الطمر الصحي وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".

واضاف، انه "بعد الكشف تم معالجة ورفع راس حربي عدد (63) ورمانات محتلفة عدد (4)".

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