2021/06/30 | 12:14 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 30 يونيو 2021 | 12:13 مساءً | عدد القراءات : 1

إحباط محاولة تهريب دراجات في أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، إحباط محاولة تهريب دراجات في أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن "منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكن من إحباط محاولة تهريب حاويتين تحتوي دراجات نارية مستعملة لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة".

وأشارت إلى، "إحالة المضبوطات وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها"

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