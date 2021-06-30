مئة عام وأكثر على ميلاد ابي الغضنفر - زاهد عزت حرش

2021/06/30 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاهد_عزت_حرش من مذكرات ابو الجليل الشخصية جدًا.(ملهاة الحقيقة البكماء)خرافية: زاهد عزت حرش خلفية تاريخية: هي غابة تقع في واحة تمتاز بمناخها العليل ودوحها الظليل ومائها العليل..



في بقعة من "أَرْضُ زَبُولُونَ، وَأَرْضُ نَفْتَالِيمَ، طَرِيقُ الْبَحْرِ، عَبْرُ الأُرْدُنِّ، جَلِيلُ الأُمَمِ"..



تحُدُها من الغرب مدينة الميناء ومن الشمال مدينة اللواء من الجنوب مدينة الرجاء.



تناوب على اغتصابها الاقدمون، ......





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